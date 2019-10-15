МЗС радить не відвідувати центр Барселони, де протестують проти вироку каталонським політикам

Міністерство закордонних справ України радить українським громадянам уникати масових скупчень людей, а також утриматися від відвідування центру Барселони й туристичних локацій у зв’язку з масовими акціями і погіршенням безпекової ситуації в цьому місті.

«Враховуючи, що міжнародний аеропорт «Ель Прат» (Барселона) частково заблокований маніфестантами, можливі затримки/скасування деяких рейсів, у тому числі до України. Просимо слідкувати за змінами у розкладі рейсів та завчасно планувати прибуття до аеропорту. Рекомендуємо також неухильно дотримуватися правил перебування іноземців в Іспанії. Зокрема, мати при собі оригінали паспортних документів», – йдеться в повідомленні.

У Барселоні 14 жовтня почалися вуличні протести проти рішення Верховного суду Іспанії, який виніс вироки 12 політикам із Каталонії через їхню роль в організації референдуму про незалежність регіону в жовтні 2017 року.

Як повідомляють західні агентства, демонстранти перекрили три головні вулиці міста, скандуючи гасла на підтримку засуджених політиків і незалежності Каталонії.

На деякий час вони перекрили також під’їзні шляхи до аеропорту Барселони. Прихильники незалежності заявляють, що продовжать акції протесту.

Дев’ять каталонських політиків були визнані винними в підбурюванні до заколоту і отримали тюремні терміни – від 9 до 13 років позбавлення волі. Ще три людини були визнані винними у непокорі владі і засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. Найважче звинувачення – в заколоті – суд зняв.

Найсуворіший вирок – 13 років в’язниці – винесли колишньому заступнику голови каталонської регіональної адміністрації Оріолю Жункерасу.

Суд також видав європейський ордер на арешт колишнього голови каталонської адміністрації Карлеса Пучдемона, який живе в еміграції.

Пучдемон, нинішній керівник адміністрації Каталонії Кім Торра і голова парламенту регіону Рожер Торрен засудили вирок, назвавши його наступом на демократію і на права громадян.

Референдум про незалежність пройшов у Каталонії всупереч забороні іспанської влади. Мадрид не визнав його результати, а після того, як каталонський парламент спробував їх затвердити, іспанська влада розпустили автономну адміністрацію Каталонії і запровадила там пряме управління.

Референдум і наступні події супроводжувалися масовими акціями і сутичками з поліцією. Після дострокових виборів автономні права Каталонії були відновлені.