Правозахисники заявили про понад 200 заарештованих через недільні протести в Білорусі

Правозахисний центр «Весна» заявив про понад 200 затриманих під час протестів у Білорусі 27 вересня, цей список досі оновлюється.

Водночас раніше в неділю у МВС країни заявляли, що співробітники правоохоронних органів затримали близько 200 учасників акцій в Мінську та інших містах.

Загалом, за оцінками журналістів, лише в акціях протесту в білоруській столиці в неділю взяли участь близько 100 тисяч людей. Гаслом акції обрали – «Народна інавгурація справжнього президента».

Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, людей у Мінську затримували посеред вулиці, у дворах. У Гродно сталися сутички між силовиками і протестувальниками. Затримання пройшли також у місті Ліда, у Могильові, в Гомелі. Там, як вказують очевидці, проти учасників протесту застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати. Повідомлення про затриманих надходили упродовж дня із Бобруйська, Вітебська, Бреста.

У Білорусі майже два місяці не вщухають протести після президентських виборів, на яких, за даними ЦВК, вшосте переміг Олександр Лукашенко. 23 вересня відбулася церемонія його інавгурації як президента. Координаційна рада опозиції заявила про безстрокову акцію непокори.

Під час протестів 26 вересня, як повідомило МВС Білорусі, були затримані 150 людей.