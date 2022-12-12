Протести у Чорногорії: поліція застосувала газ

У Чорногорії поліція застосувала перцевий газ для розгону сотень протестувальників у столиці Подгориці, які протестували проти ухвалення закону про обмеження повноважень президента та відмови правлячої коаліції призначити суддів до Конституційного суду, повідомляє агенція Reuters.

Протестувальники, переважно члени прочорногорських організацій, які мітингували під гаслом «Нас багато», закидали поліцію перед будівлею парламенту камінням і сигнальними ракетами та намагалися прорвати поліцейський бар'єр, перш ніж їх відтіснили.



Чорногорія перебуває в політичному глухому куті протягом кількох місяців після того, як її Конституційний суд залишився без кворуму через відставку суддів. Блокування суду може ускладнити організацію президентських виборів і дострокових парламентських виборів наступного року.

У листопаді у Подгориці понад десять тисяч людей вийшли на акцію протесту з вимогою скасувати закон про повноваження президента і провести позачергові вибори.

Чорногорія є членом НАТО і кандидатом на вступ до Європейського союзу. Країна з населенням 620 000 людей проголосила незалежність від Сербії в 2006 році.