Тисячі людей мітингували у Чорногорії із закликом до дострокових виборів

Понад десять тисяч людей 17 листопада вийшли на акцію протесту перед парламентом Чорногорії в Подгориці з вимогою скасувати закон про повноваження президента і провести позачергові вибори.

Протест був організований рухом Ima nas («Нас багато»), який має підтримку Демократичної партії соціалістів (ДПС) президента Міло Джукановича та її союзників.

Люди тримали транспаранти з написами «Ми тут за Чорногорію, за ЄС» і «Ми хочемо виборів». Вони також розмахували національними прапорами Чорногорії, а також прапорами ЄС і США. На заході, який відбувся при посиленій присутності поліції, не було ніяких інцидентів.

Спікери, які виступали перед учасниками акції, висунули звинувачення на адресу партій, що мають більшість у парламенті на чолі з проросійським Демократичним фронтом, Демократами і Громадянським рухом Ура, які протягом останніх двох місяців відмовлялися призначити дострокові вибори та ще не сформували новий уряд.

Депутат Демократичної партії соціалістів Нікола Янович повторив вимогу опозиції провести нові вибори.

«Нехай громадяни поставлять усіх на свої місця і нехай Чорногорія знову стане вільною після цих виборів, – сказав Янович. – Приниження цієї країни має припинитися».

Чорногорія є членом НАТО і кандидатом на вступ до Європейського союзу.

Країна з населенням 620 000 людей проголосила незалежність від Сербії в 2006 році.

Вносячи зміни до закону про повноваження президента, нинішня парламентська більшість намагається передати парламенту частину повноважень Джукановича щодо висунення кандидатів.

Опозиція розглядає заклик до позачергових парламентських виборів як вихід із політичної кризи, в якій перебуває Чорногорія після розпаду двох урядів від початку року.