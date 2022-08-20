Уряду Чорногорії оголосили недовіру після угоди із Сербською православною церквою

Парламент Чорногорії в ніч на 20 серпня висловив недовіру урядові Дрітана Абазовича, який був обраний 28 квітня. За це проголосували 50 депутатів із 81, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Голосування про недовіру вимагала Демократична партія соціалістів, яку очолює голова держави Міло Джуканович. Саме ця партія три місяці тому підтримала уряд Абазовича, але її члени не увійшли до складу Кабінету міністрів. Депутати від просербсько-проросійської опозиції вийшли з залу в час голосування.

Причиною недовіри стало те, що голова уряду 3 серпня без обговорення в парламенті підписав так звану Основну угоду з патріархом Сербської православної церкви (СПЦ) Порфирієм. Йдеться про документ, яким врегульовуються відносини між Чорногорією й сербською церквою.

Проєвропейські партії стверджують, що угода завдала шкоди національним інтересам країни і що нею порушено конституцію, яка надає однакові права всім громадянам і релігіям. Поряд з православними, в країні є й католики та ті, що сповідують іслам. Вже 20 років існує й Чорногорська православна церква, яку досі не визнала жодна з православних церков.

Абазович після голосування заявив, що він і його партія УРА не братимуть участі у формуванні нової парламентської більшості. Для більшості треба забезпечити підтримку 41 депутата. В разі якщо протягом 90 днів не буде сформований новий уряд, конституція передбачає призначення дострокових виборів.