Парламент Чорногорії обрав новий уряд, премʼєром став Дрітан Абазович

Парламент Чорногорії обрав 43-ій уряд в історії країни. Очолив його Дрітан Абазович, лідер громадянського руху УРА, етнічний албанець за національністю, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Таким чином, до влади в країні знову прийшли проєвропейські сили. Просербсько-проросійська коаліція керувала Чорногорією від грудня 2020 до лютого цього року.

Основою програми уряду є проєвропейська політика, насамперед – верховенство права й економічний розвиток, зазначив Абазович у зверненні до депутатів. Новообраний премʼєр народився 1985 року, за освітою – доктор політології.

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За нову владу проголосували 46 з-поміж 91 депутата – все ж таки, це влада меншості. В її складі є партії, які разом мають лише 16 депутатів. Підтримку їм надала Демократична партія соціалістів, яку очолює глава держави Міло Дюканович. Отож, новий уряд повністю залежить від президентської партії.

На початку сесії спікером парламенту обрали Данієлу Дюрішич.

Парламент був фактично заблокований від лютого, після звільнення колишнього очільника й відставки його заступника. Депутати від опозиційних партій бойкотували сесію.