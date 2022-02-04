Парламент Чорногорії звільнив орієнтований на Сербію та Росію уряд Кривокапича

Парламент Чорногорії відправив у відставку уряд, очолюваний Здравком Кривокапичем, передає кореспондент Радіо Свобода. Премʼєр і більшість міністрів під час дебатів про недовіру залишили залу засідань. За недовіру владі проголосували 44 з 81 депутата. На окремій надзвичайній сесії депутати відкинули пропозицію уряду зупинити повноваження парламенту й таким чином призвести до позачергових виборів.

Владна коаліція в час формування на початку грудня 2020 року мала підтримку 41 депутата. Регіональні ЗМІ тоді стверджували, що її творцем був митрополит Сербської православної церкви Амфілохій, котрий помер на COVID-19 під час дискусій про її формування. Церковний ієрарх вимагав, щоб в уряді були лише особі, котрі до того часу не були професійними політиками.

Згодом виявилося, що єдиним спільним елементом коаліції було прагнення усунути від влади президента Міла Джукановича та очолювану ним Демократичну партію соціалістів, яка перебувала при владі від 1989 року. Політику уряду піддавали критиці як просербські сили, згуртовані навколо Демократичого фронту, так і партії європейського спрямування, що перебували у складі владної на той час коаліції. Громадянський рух «Ура» відмовив Кривокапичу в підтримці, коли він звільнив міністрів закордонних й внутрішніх справ.

На сесії 3 лютого більшість депутатів відмовилася обговорити пропозицію Кривокапича звільнити з посади його заступника Дрітана Абазовича. Деякі оглядачі заявляють, що на політичній арені в Подгориці панує хаос, оскільки проти влади голосували насамперед партії, які її сформували, відтак до них прилучилися їхні опоненти.

Наразі невідомо, чи буде сформована нова коаліція, чи йтиметься про призначення дострокових виборів.