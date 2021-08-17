Північна Македонія вислала ще одного російського дипломата

Північна Македонія оголосила персоною нон ґрата ще одного російського дипломата, вже другого за останні три місяці, підтвердив міністр закордонних справ країни Буяр Османі повідомлення засобів інформації.

За його словами, які наводить Балканська служба Радіо Вільна Європа, цей неназваний дипломат вів підтверджену і задокументовану діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини, але дальших подробиць він назвати не може, бо інформація про таку діяльність зазвичай конфіденційна.

За повідомленнями деяких засобів інформації, йдеться нібито про заступника російського військового аташе. Але Російська служба Радіо Свобода, зі свого боку, передає заяву посольства Росії в Скоп’є, що дипломат, згаданий у повідомленнях ЗМІ, виїхав із країни ще десять років тому, коли в нього закінчилося відрядження.

Тим не менше, заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко назвав нинішні дії влади Північної Македонії «недружніми» й заявив, що вони не залишаться без відповіді.

Північна Македонія вже висилала працівника посольства Росії в травні. Тоді теж було оголошено, що було виявлено дії того російського дипломата, «несумісні з дипломатичним статусом», що були «задокументовані, розслідувані і підтверджені».

Як вважають, ішлося також про знак солідарності з Чехією, яка через доведену навесні цього року причетність агентів спецслужб Росії до вибухів на складах озброєнь у чеській місцевості Врбетиці 2014 року, внаслідок яких загинули двоє чеських громадян і була завдана велика матеріальна шкода, вдалася до висилки російських дипломатів і закликала союзників у ЄС і НАТО до аналогічних дій на знак солідарності. Низка країн тоді ж так само висилала російських дипломатів.

У відповідь на ту травневу висилку російського дипломата зі Скоп’є Росія теж оголосила в червні персоною нон ґрата македонського дипломата в Москві.

Відносини між Північною Македонією і Росією загострилися навесні 2020 року, коли ця балканська країна, всупереч запереченням Москви, стала членом НАТО. Як повідомляли в Північноатлантичному союзі, Росія намагалася утримати Північну Македонію від прагнення стати членом НАТО, а коли вступ уже відбувся, вона продовжувала проштовхувати до Північної Македонії свою дезінформацію.

В іншій балканській державі, Чорногорії, Росія пішла й на спробу влаштувати державний переворот у намаганні відвернути вступ цієї країни до НАТО; після провалу путчу Чорногорія стала членом Північноатлантичного союзу 2017 року.