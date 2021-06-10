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Росія вислала співробітника посольства Північної Македонії

Повірену у справах цієї балканської країни проінформували про рішення Москви вислати працівника посольства 10 червня, повідомило МЗС Росії

Росія оголосила працівника посольства Північної Македонії в Москві «персоною нон ґрата» у відповідь на подібний крок Скоп’є минулого місяця.

Міністерство закордонних справ Росії назвало дії Північної Македонії «необґрунтованими» і заявило, що повірену у справах цієї балканської країни проінформували про рішення Москви вислати працівника посольства 10 червня.

У заяві не вказане ім’я особи, яку висилають, і дати, коли працівник посольства має залишити Росію.

У травні Північна Македонія заявила, що вирішила вислати російського дипломата, «відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини».

На підставі цієї статті країна в будь-який час і з будь-яких причин може оголосити конкретного представника дипломатичного персоналу персоною нон ґрата.

Інцидент у Північній Македонії стався на тлі масової висилки російських дипломатів європейськими країнами після шпигунського скандалу в Чехії. У березні про розкриття шпигунської мережі, яка працювала на Росію, оголосила сусідня з Північною Македонією Болгарія.

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