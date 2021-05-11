Росія відповіла дзеркально на рішення Бухареста вислати з Румунії російського дипломата

Росія оголосила про рішення вислати з країни заступника військового аташе посольства Румунії у відповідь на рішення Бухареста вислати російського дипломата.

Посол Румунії в Росії Крістіан Істрате був викликаний 11 травня в МЗС Росії у Москві, де йому вручили ноту про оголошення персоною нон-ґрата помічника аташе з питань оборони при посольстві Румунії капітана Г.Ілієску, вказали у російському МЗС.

У заяві йдеться, що у Ілієску маж 72 години на те, щоб покинути Росію.

«Цей крок здійснений російською стороною у відповідь на нічим не обґрунтоване оголошення румунською стороною 26 квітня персоною нон-ґрата помічника військового аташе при посольстві Росії в Бухаресті», – йдеться в повідомленні.

26 квітня Румунія вислала помічника військового аташе Росії Олексія Гришаєва. У Бухаресті заявили, що зробили це через діяльність, несумісну з його дипломатичним статусом.

Вже кілька країн із Центральної та Східної Європи, що є членами ЄС і НАТО, вислали російських дипломатів минулого місяця. Москви також зробила так у відповідь.

Серія висилокок за принципом «око за око» почалася після того, як першою це зробила Чехія на тлі звинувачень в причетності російських агентів до вибуху на чеському складі боєприпасів в 2014 році. Кремль це заперечує. Литва, Латвія і Естонія вислали російських дипломатів на знак солідарності з Чехією. Польща, Словаччина і Болгарія також це зробили.