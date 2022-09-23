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Політична криза в Чорногорії: президент хоче розпуску парламенту, депутати – звільнення президента

Президент Міло Джуканович, посилаючись на конституцію, запропонував, щоби парламент до кінця вересня проголосував за саморозуск й призначення дострокових виборів

У Чорногорії поглиблюється політична криза, яка виникла після вотуму недовіри урядові Дрітана Абазовича 20 серпня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Просербсько-проросійські сили, які мають 41 з-поміж 81 депутата, упродовж 30 днів не змогли сформувати новий уряд. Відтак президент Міло Джуканович, посилаючись на конституцію, запропонував, щоби парламент до кінця вересня проголосував за саморозуск й призначення дострокових виборів.

Парламентська більшість стверджує, що голова держави порушив конституцію, оскільки під час розмов про формування нової влади не провів нараду з представниками всіх політичних партій та відмовився прийняти кандидата на посаду голови уряду Міодраґа Лекича, який повідомляв, що він зібрав достатню кількість депутатських підписів. На підставі цього депутати вважають, що є підставі для звільнення Джукановича.

Президент заявив, що він зібрав групу юристів, експертів у галузі конституційного права, які допоможуть йому подолати кризу до кінця вересня на підставі конституції.

Згідно з законом, в разі суперечки між главою держави й парламентом останнє слово – за конституційним судом. Проте ситуацію ускладнює факт, що вищий суд у країні не має достатньої кількості суддів для ухвалення рішень. Декілька суддів пішли на пенсію, а парламент в минулому не дійшов згоди щодо обрання нових.

Нинішня більшість від грудня 2020 року сформувала два уряди. Вони не керували довго через розбіжності між партіями коаліції.

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