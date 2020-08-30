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30 серпня 2020, Київ 17:47
Новини | Міжнародні

Під час протестів у Мінську затримали понад 100 людей – МВС Білорусі

Марш за мир та незалежність у Мінську, 30 серпня 2020 року

Під час протестів у Мінську затримали 125 людей, повідомило білоруське Міністерство внутрішніх справ.

За даними правозахисного центру «Весна», затримані є і в інших містах: Пінську, Орші, Могильові, Гродному та Речиці.

У Білорусі з 9 серпня, від дня президентських виборів, на яких офіційно переможцем оголосили Лукашенка, тривають акції протесту з вимогою призначення нового голосування через численні фальсифікації. В країні відбуваються затримання активістів, громадських діячів та журналістів.

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