Провадження закрите: поліція не виявила насилля над немовлятами у фільмі «Дау» режисера Хржановського

Слідчі Харківщини не виявили кримінального правопорушення в діях осіб, які займалися організацією та проведенням зйомок фільму «Дау» за участю малолітніх дітей у Харкові. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Харківської області.

«У ході проведення слідчих дій поліцейські допитали директора Харківського дитячого будинку, вихованці якого брали участь у зйомках, медсестер, які супроводжували немовлят, інших працівників закладу, а також представників творчої групи, які працювали над створенням фільму», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування не підтвердило, що під час зйомок над дітьми скоювалось насилля. Вперше інформація про це з’явилася в мережі у квітні 2020 року.

Спираючись на це, провадження, відкрите за частиною 2 статті 127 (катування) та частиною 3 статті 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України, закрили, повідомили у поліції.

У фільмі є п'ятихвилинна сцена нібито «випробування» за участю реальних немовлят. На її початку дітей, загорнутих у ковдру і в клітках привозять на «експеримент», метою якого є з'ясувати, як «транскраніальна магнітна стимуляція може розвинути надможливості в одних дітей, а іншим принести одужання і нормальне людське життя».

За цим фактом, 22 квітня 2020 року прокурори Харківської області зареєстрували кримінальні провадження «за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 КК України)». Вказано, що до зйомок вірогідно залучали неповнолітніх із числа дітей-сиріт.

Продюсери «Дау» відповіли на звинувачення у листі до дитячого омбудсмена Миколи Кулеби, який звернувся до поліції через сцену з немовлятами. Продюсери стверджують, що діти перебували на знімальному майданчику разом з офіційними опікунами та кажуть, що не проводили експериментів над дітьми, використовували муляжні копії медичних приладів.