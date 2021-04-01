Київ: з 1 квітня перестають діяти зелені картки метро

Від сьогодні, 1 квітня, на станціях київського метро вже не можна буде скористатися безконтактною зеленою карткою. Про це раніше нагадали у КП «Київський метрополітен».

Сплатити за проїзд у столичному громадському транспорті можна за допомогою:

Kyiv Smart Card;

безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи;

мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);

разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

«Транспортна картка Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці. Інформація про поїздки зберігається після реєстрації картки в особистому кабінеті», – мовиться у повідомленні.

Kyiv Smart Card можна придбати у касах або терміналах самообслуговування на станціях метро. Поповнити картку можна через мобільний додаток, у касах та терміналах самообслуговування.