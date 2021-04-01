Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
01 квітня 2021, Київ 08:21
Новини | Події

Київ: з 1 квітня перестають діяти зелені картки метро

Сплатити за проїзд у метро можна за допомогою Kyiv Smart Card, банківської картки, мобільних додатків та разового квитка з QR-кодом

Від сьогодні, 1 квітня, на станціях київського метро вже не можна буде скористатися безконтактною зеленою карткою. Про це раніше нагадали у КП «Київський метрополітен».

Сплатити за проїзд у столичному громадському транспорті можна за допомогою:

  • Kyiv Smart Card;
  • безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи;
  • мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);
  • разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

«Транспортна картка Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці. Інформація про поїздки зберігається після реєстрації картки в особистому кабінеті», – мовиться у повідомленні.

Kyiv Smart Card можна придбати у касах або терміналах самообслуговування на станціях метро. Поповнити картку можна через мобільний додаток, у касах та терміналах самообслуговування.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG