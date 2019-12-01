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01 грудня 2019, Київ 15:26
Новини | Економіка

Прожитковий мінімум для працездатних зріс на 95 гривень

Розмір мінімальної пенсії становитиме 1638 гривень

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В Україні з 1 грудня зріс прожитковий мінімум. Тепер для працездатних осіб прожитковий мінімум становить 2102 гривні (було 2007).

Для людей, які втратили працездатність, цей показник становить 1638 гривень (було 1564), для дітей у віці до 6 років – 1779 гривень (замість 1669), а для дітей із 6 до 18 років – 2218 (було 2118).

Підвищення прожиткового мінімуму передбачає перерахунок пенсій для 11 мільйонів пенсіонерів. Тепер розмір мінімальної пенсії становитиме 1638 гривень.

Також збільшаться різні соціальні виплати, наприклад, мінімальний розмір аліментів.

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Окружний адмінсуд Києва зобов’язав уряд переглянути розмір прожиткового мінімуму на 2019 рік

У листопаді Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Кабінету міністрів України із встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік, оскільки цей показник був встановлений «без проведення науково-громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування, продовольчих продуктів і послуг».

Суд також зобов’язав уряд встановити прожитковий мінімум на 2019 рік відповідно до положень законів України «Про прожитковий мінімум» та «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

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