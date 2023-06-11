Міноборони РФ стверджує, що один із кораблів Чорноморського флоту атакували морські безпілотники

У Міноборони Росії стверджують, що за 300 кілометрів від окупованого Севастополя зазнав атаки розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ «Приазов’я».

Як заявляють у російському відомстві, близько 1:30 ночі корабель відбив атаку шести морських безпілотників. Москва звинуватила в атаці Україну. Київ це не коментував.

25 травня в мережі з’явилося відео, на якому, ймовірно, було зафіксовано атаку надводним безпілотником російського розвідувального корабля «Іван Хурс» у Чорному морі. 26 травня у міноборони Росії заявили, що корабель повернувся на місце постійної дислокації в Севастополі. Про пошкодження корабля не повідомляли.