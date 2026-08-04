Прибуток Saudi Aramco зріс на 44 відсотки через зростання цін на нафту

Нафтова компанія Саудівської Аравії, нафтовий гігант Aramco 4 серпня оголосив, що його чистий прибуток зріс на 44 відсотки у другому кварталі року, оскільки ціни на енергоносії зросли на тлі конфлікту на Близькому Сході.



Згідно з фінансовими результатами компанії, чистий прибуток Aramco досяг 122,6 мільярда саудівських ріалів (32,7 мільярда доларів США) у період з квітня по червень, порівняно з 85 мільярдами ріалів за аналогічний період минулого року.



Генеральний директор Aramco Амін Нассер заявив, що компанія змогла підтримувати діяльність, незважаючи на безпрецедентні перебої з постачанням нафти через Ормузьку протоку, спираючись на свій трубопровід Схід-Захід, потужності для зберігання та експортні термінали.



Ця заява пролунала через день після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував великі нафтові компанії за отримання прибутку від вищих цін на енергоносії, спричинених конфліктом на Близькому Сході, заявивши, що вони заробляють «занадто багато грошей», і закликав їх знизити ціни.