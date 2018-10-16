Співачка Анастасія Приходько заявила, що йде зі сцени

Співачка Анастасія Приходько повідомила, що йде зі сцени. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook 15 жовтня ввечері.

«Я іду зі сцени! Втомилась слухати про те, що я не формат. Музиканту справжньому важко, коли він майже не має підтримки і його змушують стати схожим на всіх! Я не буду ніколи підлаштовуватися, щоб бути модною, я – справжня, і зраджувати саму себе теж не буду, на жаль, те, що продається в магазинах «все по 10», купують швидше!» – заявила співачка.

Анастасія Приходько – заслужена артистка України. У 2009 році брала участь у пісенному конкурсі «Євробачення», на якому представляла Росію. В інтерв’ю Радіо Свобода заявила, що шкодує про свою участь у «Євробаченні» від Росії. Із початком бойових дій на сході України неодноразово брала участь у виступах перед українськими бійцями. Виступає проти концертів українських артистів у Росії.