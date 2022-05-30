Армія РФ з початку доби кілька разів обстріляла прикордонні райони Сумщини – влада

Із початку доби 30 травня армія РФ зі своєї території кілька разів відкривла вогонь по прикордонних громадах Сумської області, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, під обстрілди потрапила Хотинська, Білопільська, Шосткинська громади.

Живицький каже: стріляли російські військові з авіації, з мінометів, із реактивної системи залпового вогню, а також були застосовані касетні снаряди.

Посадовець повідомив, що є пошкодження цивільної інфраструктури – будинку, парканів і вікон у декількох домогосподарствах.

«Інформація про постраждалих уточнюється», – зазначив Живицький.

Останнім часом фактично щодня надходять повідомлення про обстріл армією РФ прикордоння, зокрема на Сумщині та Чернігівщині.