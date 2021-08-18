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Новини | Суспільство

З 1991 року прикордонники виявили на пунктах контролю майже 25 тисяч підроблених паспортів – ДПСУ

Понад 5,4 тисячі осіб намагалися скористатися під час перетинання державного кордону чужими паспортами

За 30 років Незалежності України прикордонники припинили сотні тисяч спроб перетинання державного кордону з використанням проблемних документів, повідомили у Дежприкордонслужбі.

«Починаючи з 1991-го фахівці паспортного контролю виявили більше 24,8 тисячі підроблених паспортів. Понад 5,4 тисячі осіб намагалися скористатися під час перетинання державного кордону чужими паспортними документами. Окрім того, прикордонники виявили більш ніж 393,27 тис. недійсних паспортів», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що з початку року прикордонники не пустили в Україну понад 2800 росіян.

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