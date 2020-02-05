Прикордонники назвали країни, куди українці їздили найчастіше в 2019-му

Державна прикордонна служба України повідомляє, що в 2019 році паспортний контроль пройшли близько 75 мільйонів українських громадян (майже на чотири мільйони більше ніж у 2018-му). Від загальної кількості українців сухопутний кордон із країнами ЄС перетнуло близько 30,5 мільйонів людей.

Цей показник виріс на півмільйона у порівнянні з 2018-м, додають прикордонники. Тенденція до зростання пасажиропотоку в ЄС спостерігалася ще до настання безвізу, йдеться в повідомленні.

«Також один із найбільших показників із перетинання державного кордону України дали міжнародні аеропорти. Літаками в 2019 році подорожувало понад 15 мільйонів українців (у порівнянні з попереднім роком ця цифра зросла на більш як 3,5 млн. осіб), при чому як на виїзд так і на в’їзд оформлено по 7,5 мільйона українських пасажирів», – повідомили у прикордонслужбі.

За повідомленням, найбільш популярними напрямками на сухопутті для подорожей у громадян України стали сусідні країни. Зокрема, у 2019 році в напрямку Польщі прослідувало 9,9 мільйона українців (на рівні 2018 року), в Росію – 3,9 мільйона громадян України (зменшення на 6%), а в Угорщину – 3,4 мільйона українців (на 5% більше).

«Попит також продовжують мати Молдова (1,4 мільйона), Білорусь і Румунія (по 1,2 мільйона), Словаччина (1 мільйон). З-поміж туристичних країн українці надали перевагу Катару (+ 37%), Єгипту (+ 36%), Грузії (+ 23%), Туреччині (+ 21%), ОАЕ (+ 20%), Кіпру (+ 15%)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, прикордонники відзначали збільшення потоку громадян України в європейські країни, зокрема в Німеччину (+ 31%), Італію (+26%), Португалію (у 33 рази більше), Австрію (у 1,9 раза), Іспанію (у 1,6 раза), Грецію (+46%), Францію ( + 13%), Чехію (+ 38%). Також, ДПСУ спостерігало збільшення перетинів кордону нашими співвітчизниками у напрямку Канади, Норвегії, Ісландії, Ірландії й Люксембургу.

Минулого місяця прикордонники повідомляли, що в 2019 році громадяни України значно менше перетинали кордон із Росією. Також у 2019 році суттєво зменшилася кількість громадян, які перетнули кордон з Білоруссю (на 9 %) і Молдовою (на 6,1 %).

Прикордонники повідомляли, що впродовж 2019 року здійснили оформлення і перевірку документів рекордної кількості громадян – більш як 102 мільйонів осіб.