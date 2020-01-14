Українці в 2019-му менше їздили в Росію – прикордонники

У 2019 році громадяни України значно менше перетинали кордон із Росією, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Майже на 10% зменшився пасажиропотік на українсько-російському кордоні. Якщо у 2018 році на цій ділянці прикордонники оформили понад 11 мільйонів осіб, то в 2019 – менше ніж 10 мільйонів. При цьому кордон із Росією перетнуло на 800 тисяч українців менше (7 млн осіб)», – йдеться в повідомленні.

Також у 2019 році суттєво зменшилася кількість громадян, які перетнули кордон з Білоруссю (на 9 %) і Молдовою (на 6,1 %), додали в ДПСУ.

Прикордонники повідомляють, що впродовж 2019 року здійснили оформлення і перевірку документів рекордної кількості громадян – більш як 102 мільйонів осіб.

«Варто зазначити, що все більше подорожувальників як в Україну, так і за межі нашої держави, надають перевагу повітряному транспорту. Зокрема, минулого року літаками український кордон перетнули більш як 20,6 мільйона осіб, що на 23% перевищує показник попереднього року (16,7 мільйона осіб). Частка українців серед мандрівників, які обрали повітряні подорожі, зросла ще більше – на понад 30% (з 11,6 млн осіб у 2018 році до 15,1 млн осіб у 2019 році)», – повідомили прикордонники.

За повідомленням, морським транспортом український кордон у 2019 році перетнули майже 400 тисяч людей. «Цей показник у загальному пасажиропотоці, хоч і незначний, але в порівнянні з 2018 роком він зріс на 11,5 %», – додали в ДПСУ.

Що стосується пунктів пропуску на сухопутних ділянках держкордону України, то, за даними прикордонслужби, пасажиропотік з Євросоюзом у 2019-му залишався на рівні 2018-го. Торік кордон України з країнами ЄС перетнули понад 36,7 мільйона осіб.