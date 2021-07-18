Напад на прикордонний наряд на Сумщині: двоє співробітників СБУ затримані

Служба безпеки України встановила причетність двох своїх співробітників до нападу на працівників Держприкордонслужби в ніч на неділю – обидва затримані і передані органам слідства. Як повідомила пресслужба СБУ агентству «Інтерфакс-Україна», йдеться про «хуліганський напад» на прикордонний наряд на Сумщині.

«СБУ сама викрила осіб і сама передала слідству, адже для Служби така поведінка неприпустима. На час проведення досудового розслідування обидва учасники нападу, які є співробітниками Служби, відсторонені від роботи», – повідомили в пресслужбі.

У відомстві пообіцяли «всіляко сприяти» слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а «винні були покарані, безвідносно до посад і прізвищ».

Минулої ночі на державному кордоні з Росією у Сумській області стався напад на співробітників Державної прикордонної служби України, в результаті особи, які його скоїли, заволоділи табельною зброєю прикордонників, яку згодом все ж повернули.

Раніше повідомлялося про відкриття кримінального провадження за статтями про викрадення зброї, насильство щодо працівника правоохоронного органу.