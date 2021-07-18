Невідомі напали на прикордонників на кордоні з Росією – Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба заявила про «спробу залякування» її співробітників на кордоні з Росією вночі проти 18 липня.

«Цієї ночі на українсько-російській ділянці державного кордону, у Сумській області, відбувся напад на прикордонний наряд, під час якого двом прикордонникам троє невідомих осіб завдали тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю», – йдеться в повідомленні.

Як додають у службі, прикордонники спільно з Національною поліцією повернули зброю, проте розшук нападників триває.

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« Зауважимо, що окремі санкції даних статей передбачають у якості покарання позбавлення волі на строк до 15 років», – додають у ДПСУ.

Прикордонники повідомляють про посилення охорони державного кордону. Також на місце події виїхав голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.