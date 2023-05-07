Прилєпін вперше після замаху вийшов на зв’язок у соцмережах

Російський письменник і пропагандист Захар Прилєпін (справжнє імʼя Євген Прилєпін) у неділю опублікував на сторінці у Telegram перший допис після скоєного на нього 6 травня замаху.

«Мені щойно дали телефон», – написав Прилєпін, який перебуває в лікарні Нижнього Новгорода.

Він (ймовірно, самотужки) написав, що у момент вибуху авто за кермом був він, а не його соратник, бойовик угруповання «ЛНР» Олександр Шубін, як повідомляли ЗМІ.

Прилєпін каже: «У мене зламані обидві ноги (один перелом відкритий) і ще там щось». Він також підтвердив, що висадив дочку з машини за п’ять хвилин до вибуху.

6 травня в одному з населених пунктів Борського району Нижньогородської області здетонував вибуховий пристрій в автомобілі Audi Q7, в якому перебував Захар Прилєпін. Унаслідок вибуху загинув Олександр Шубін, а самого Прилєпіна з пораненнями доставили до лікарні.

Російське слідство звинуватило у замаху українські спецслужби, вони свою можливу причетність до вибуху не коментували.

Замах на Прилепіна стався, коли Ррилєпін, як стверджувалося, повертався з війни з Україною.

Пізніше МВС Росії прозвітувало про затримання ймовірного виконавця «теракту» (так російські слідчі кваліфікували подію) – уродженця Донецької області Олександра Пермякова. Він буцімто сказав, що його завербували українські спецслужби. При цьому російські ЗМІ повідомляли, що Пермяков раніше служив у підрозділах підтримуваних Кремлем донецьких бойовиків.

Захар Прилєпін – російський письменник, колишній бойовик контрольованого Росією угруповання «ДНР» і співголова партії «Справедлива Росія – Патріоти – За правду». В січні 2023 року він підписав контракт з Росгвардією і поїхав воювати в Україну.