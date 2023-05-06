У Росії заявляють про затримання «уродженця України» в справі про підрив автомобіля Прилєпіна

Російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на правоохоронні органи повідомляє, що за підозрою в причетності до підриву автомобіля колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна затриманий «уродженець України» , раніше засуджений за розбій. У початковому тексті ТАСС писав про «громадянина України».

Затриманого нібито впродовж двох днів бачили поряд із будинком, де живе Прилєпін, а згодом біля автомобіля російського письменника і пропагандиста.

Вибух автомобіля з колишнім бойовиком угруповання «ДНР» Захаром Прилєпіним Слідчий комітет РФ кваліфікував як «теракт», повідомляє російська служба Радіо Свобода.

У Слідчому комітеті також зазначили, що близько 11 години, в суботу, 6 травня, в одному з населених пунктів Борського району Нижньогородської області здетонував вибуховий пристрій в автомобілі Audi Q7, в якому перебував Прилєпін. Унаслідок вибуху загинув водій, а самого Прилєпіна з пораненнями доставили до лікарні.

Захар Прилєпін – російський письменник, колишній бойовик контрольованого Росією угруповання «ДНР» і співголова партії «Справедлива Росія – Патріоти – За правду». В січні 2023 року він підписав контракт з Росгвардією і поїхав воювати в Україну.

6 травня в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста та колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна.