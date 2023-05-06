СК Росії назвав «терактом» вибух автівки з Прилєпіним

Вибух автомобіля з колишнім бойовиком угруповання «ДНР» Захаром Прилєпіним Слідчий комітет РФ кваліфікував як «теракт», повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Також у Слідчому комітеті заявили про «затримання ймовірного підозрюваного, який причетний до вибуху».

У Слідчому комітеті також зазначили, що близько 11 години, в суботу, 6 травня, в одному з населених пунктів Борського району Нижньогородської області здетонував вибуховий пристрій в автомобілі Audi Q7, в якому перебував Прилєпін. Унаслідок вибуху загинув водій, а його з пораненнями доставили до лікарні.

Представниця Міністерства внутрішніх справ РФ Ірина Вовк стверджує, що під Нижнім Новгородом поліція затримала чоловіка, «який може бути причетний до підриву автомобіля», пише Інтерфакс.

Захар Прилєпін – російський письменник, колишній бойовик контрольованого Росією угруповання «ДНР» і співголова партії «Справедлива Росія - Патріоти - За правду». В січні 2023 року він підписав контракт з Росгвардією і поїхав воювати в Україну.

6 травня в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста та колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна.

Увечері 20 серпня 2022 року в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль Дар’ї Дугіної – дочки праворадикального філософа та ідеолога «російського світу» Олександра Дугіна. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.

2 квітня в Росії в центрі Санкт-Петербургу 2 квітня стався потужний вибух в одному із кафе. Під час вибуху загинув «воєнкор» та пропагандист Владлен Татарський, пишуть «РИА Новости» з посиланням на джерела. ТАРС із посиланням на екстрені служби заявляє про одного загиблого та 16 поранених під час вибуху.