ФСБ звинуватила громадянина України в підготовці вбивства блогера Татарського

Російська Федеральна служба безпеки назвала 35-річного громадянина України Юрія Денісова учасником замаху на провоєнного блогера Владлена Татарського (Максима Фоміна), передає російська служба Радіо Свобода.

За заявою російської спецслужби, Денисов стежив за Татарським і передав вибуховий пристрій, яким було скоєно замах.

Як стверджують у ФСБ, Денисов у лютому 2023 року приїхав із Києва через Латвію до Московської області, де збирав інформацію про Татарського. Це робилося нібито на замовлення українських спецслужб. Підозрюваний, заявили у спецслужбі, винайняв квартиру поряд з місцем проживання Татарського, а перед замахом відправив гіпсовий бюст із вмонтованим вибуховим пристроєм іншій підозрюваній у вбивстві, заарештованій 4 квітня Дар’ї Треповій.

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Російська контррозвідка назвала Денисова членом української диверсійної групи. 3 квітня він, як стверджується, вилетів із Росії до Туреччини транзитом через Вірменію. ФСБ заявляє, що планує оголосити Денисова у міжнародний розшук. Спецслужба розповсюдила фотографію водійського посвідчення підозрюваного, там зазначено, що він народився в Донецькій області, місцем видачі документа вказано місто Торез (Чистяково). Чи видано посвідчення на це ім’я — не уточнюється.

Київ звинувачення офіційно не коментував.

2 квітня стало відомо, що під час вибуху в кафе «Стріт-бар» у центрі Санкт-Петербурга загинув прокремлівський «воєнкор» Владлен Татарський (справжнє ім’я Максим Фомін), ще десятки людей постраждали. Російські ЗМІ повідомили, що на «творчому вечорі» Татарського було близько 100 осіб. Вибух начебто спричинила статуетка, подарована Татарському.

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Слідчі органи РФ заявили, що встановили особи підозрюваних у вбивстві – це 26-річна жителька Санкт-Петербурга Дар’я Трепова і її чоловік Дмитро Рилов як співучасник. Про затримання Трепової стало відомо 3 квітня.

Багато так званих російських блогерів, що пишуть про війну, бездоказово звинуватили у вбивстві Татарського Україну. Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що Фомін був «небезпечний» для влади України, і що його «професійна діяльність викликала ненависть» у Києва. Своєю чергою, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив вбивство Татарського «внутрішньою політичною боротьбою» в Росії.