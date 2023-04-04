Вбивство Татарського: суд відправив Трепову під арешт до червня

Басманний суд столиці Росії Москви відправив під арешт жительку Санкт-Петербурга Дар’ю Трепову, яку звинувачують у скоєнні теракту. Справа пов’язана з вибухом у кафе Санкт-Петербурга і загибеллю провоєнного блогера Владлена Татарського (справжнє ім’я – Максим Фомін). Під час вибуху також постраждали десятки людей.

Запобіжний захід діятиме до 2 червня.

Раніше Слідчий комітет Росії звинуватив Трепову за статтею про теракт, скоєний організованою групою. Слідство вимагало арешту Трепової.

Тим часом, увечері 4 квітня з’явилася інформація про те, що відповідальність за вибух взяла на себе «Національна республіканська армія». Заяву «пітерської колони НРА» опублікував телеграм-канал «Роспартизан», її також поширив колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який живе в Україні, пише «Медуза».

Дар’я Трепова 2 квітня на вечорі Татарського в петербурзькому кафе передала йому статуетку, яка, за даними слідства, була начинена вибухівкою. Внаслідок вибуху Татарський загинув, близько 40 людей постраждали. Трепова була затримана наступного ранку.

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Слідчий комітет стверджує, що вона виконувала вказівки певних осіб, які перебувають на території України. У Національному антитерористичному комітеті заявляли, що вбивство Татарського було сплановано спецслужбами України із залученням прихильників російського «Фонду боротьбу з корупцією» Олексія Навального. У ФБК це заперечують, у Києві також не взяли на себе відповідальність за вбивство.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив вбивство Татарського «внутрішньою політичною боротьбою» в Росії.

2 квітня стало відомо, що під час вибуху в кафе «Стріт-бар» у центрі Санкт-Петербурга загинув прокремлівський «воєнкор» Владлен Татарський (справжнє ім’я Максим Фомін), ще десятки людей постраждали. Російські ЗМІ повідомили, що на «творчому вечорі» Татарського було близько 100 осіб. Вибух начебто спричинила статуетка, подарована Татарському.

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Слідчі органи РФ заявили, що встановили особи підозрюваних у вбивстві – це 26-річна жителька Санкт-Петербурга Дар’я Трепова і її чоловік Дмитро Рилов як співучасник. Про затримання Трепової стало відомо 3 квітня.

Багато так званих російських блогерів, що пишуть про війну, бездоказово звинуватили у вбивстві Татарського Україну. Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що Фомін був «небезпечний» для влади України, і що його «професійна діяльність викликала ненависть» у Києва.

Владлен Татарський підтримував війну РФ проти України. У минулому він воював у складі проросійських сил на Донбасі. Відбував покарання за грабіж. Пізніше став називати себе блогером і письменником, мав у мережі сторінку з пів мільйоном підписників.