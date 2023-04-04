Вбивство Татарського: СК Росії звинувачує Трепову в теракті, її привезли до суду

Слідчий комітет Росії звинуватив жительку Санкт-Петербурга Дар’ю Трепову за статтею про теракт, скоєний організованою групою, через вибух 2 квітня в кафе в Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув блогер Владлен Татарський (Максим Фомін). Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Слідство вимагає взяти Трепову під варту. Її вже привезли до Басманного суду Москви для обрання запобіжного заходу.

Дар’я Трепова на вечорі Татарського в петербурзькому кафе передала йому статуетку, яка, за даними слідства, була начинена вибухівкою. Внаслідок вибуху Татарський загинув, близько 30 людей постраждали. Трепова була затримана наступного ранку.

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Слідчий комітет стверджує, що вона виконувала вказівки певних осіб, які перебувають на території України. У Національному антитерористичному комітеті заявляли, що вбивство Татарського було сплановано спецслужбами України із залученням прихильників російського «Фонду боротьбу з корупцією» Олексія Навального. У ФБК це заперечують, у Києві також не взяли на себе відповідальність за вбивство.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив вбивство Татарського «внутрішньою політичною боротьбою» в Росії.

2 квітня стало відомо, що під час вибуху в кафе «Стріт-бар» у центрі Санкт-Петербурга загинув прокремлівський «воєнкор» Владлен Татарський (справжнє ім’я Максим Фомін), ще близько 30 людей постраждали. Російські ЗМІ повідомили, що на «творчому вечорі» Татарського було близько 100 осіб. Вибух начебто спричинила статуетка, подарована Татарському.

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Слідчі органи РФ заявили, що встановили особи підозрюваних у вбивстві – це 26-річна мешканка Санкт-Петербурга Дар’я Трепова і її чоловік Дмитро Рилов як співучасник. Про затримання Трепової стало відомо 3 квітня.

Багато так званих російських блогерів, що пишуть про війну, бездоказово звинуватили у вбивстві Татарського Україну. Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що Фомін був «небезпечний» для влади України, і що його «професійна діяльність викликала ненависть» у Києва.

Владлен Татарський підтримував війну РФ проти України. У минулому він воював у складі проросійських сил на Донбасі. Відбував покарання за грабіж. Пізніше став називати себе блогером і письменником, мав у мережі сторінку з пів мільйоном підписників.