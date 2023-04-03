Ситуація у Бахмуті та Авдіївці. Хто виграє бій за Лавру? «Воєнкор» Татарський

Власник російської ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявляє про російський прапор «над» Бахмутом.

Генштаб ЗСУ спростовує. Бої за Бахмут: деталі. У ЗСУ звітують про стратегічні успіхи на донецькому напрямку. Що відбувається в Бахмуті та Авдіївці?

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Лавра: комісія мінкульту не може провести аудит. Її представники пишуть заяву у поліцію про злочин Києво-Печерській лаврі.

Тим часом там і надалі правлять службу церковники московського патріархату. Як далеко готові зайти в УПЦ МП, щоби лишити собі святиню?

У Москві заявляють, що вбивство прокремлівського «воєнкора» Татарського спланували українські спецслужби.

Інститут вивчення війни називає вбивство блогера попередженням Пригожину. «Розборки» у Росії тривають?