Ситуація у Бахмуті та Авдіївці. Хто виграє бій за Лавру? «Воєнкор» Татарський

Власник російської ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявляє про російський прапор «над» Бахмутом.
Генштаб ЗСУ спростовує. Бої за Бахмут: деталі. У ЗСУ звітують про стратегічні успіхи на донецькому напрямку. Що відбувається в Бахмуті та Авдіївці?
Про це і не тільки дивіться у програмі у програмі Свобода Live:
- Лавра: комісія мінкульту не може провести аудит. Її представники пишуть заяву у поліцію про злочин Києво-Печерській лаврі.
Тим часом там і надалі правлять службу церковники московського патріархату. Як далеко готові зайти в УПЦ МП, щоби лишити собі святиню?
- У Москві заявляють, що вбивство прокремлівського «воєнкора» Татарського спланували українські спецслужби.
Інститут вивчення війни називає вбивство блогера попередженням Пригожину. «Розборки» у Росії тривають?
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