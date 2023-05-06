У Росії підірвали автівку ексбойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна

У суботу, 6 травня, в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста та колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна, пишуть місцеві телеграм-канали.

Офіційного підтвердження про цю подію від російської влади наразі ще не надходило.

Як пише російський телеграм-канал BRIEF, водій машини загинув, а сам Прилєпін поранений. Йому надають медичну допомогу, на місці працюють екстрені служби.

Джерело видання Shot пише, що машина, в якій їхав Прилєпін, вибухнула о 10:40 в суботу, 6 травня.

«Водій Олександр загинув на місці. Сам Захар Прилєпін серйозно постраждав, у нього поранені ноги. В Audi Q7 вони їхали удвох. СВУ було закладено під капот. Авто після вибуху перекинуло. Утворилась вирва під машиною діаметром приблизно 1,5 метра та 0,7 метра глибиною. На місці чекають гелікоптер», – йдеться в повідомленні.

За даними джерел РБК, Захар Прилєпін повертався до Москви із окупованих Росією територій України.

«Сьогодні (6 травня – ред.) він перетнув пропускний пункт на прикордонній території. Імовірно, підозрювані супроводжували автомобіль Прилєпіна. Відомо, що по дорозі він зупинявся поїсти в Нижегородській області. Відразу після того, як він продовжив рух, стався вибух», - йдеться в повідомленні.

Захар Прилєпін – російський письменник, колишній бойовик контрольованого Росією угруповання «ДНР» і співголова партії «Справедлива Росія - Патріоти - За правду». В січні 2023 року він підписав контракт з Росгвардією і поїхав воювати в Україну.

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