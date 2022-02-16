Принц Ендрю досягнув мирової угоди з Вірджинією Джуффре у справі про сексуальне насильство

Син королеви Великої Британії Єлизавети II принц Ендрю й американка Вірджинія Джуффре врегулювали позов про сексуальне насильство поза судом.

Відповідно до рішення суду в Манхеттені, принц виплатить потерпілій певну суму, повідомило агентство Reuters. Розмір виплати не розголошується.

Вірджинія Джуффре звинувачувала принца Ендрю в сексуальному насильстві і стверджувала, що вона займалася з ним сексом, коли була неповнолітньою, з примусу американського бізнесмена Джеффрі Епштейна.

Як повідомляє BBC, угода, зокрема, включає «істотне пожертвування на користь пані Джуффре». У судових документах вказано, що принц Ендрю ніколи не мав намірів очорнити особу Джуффре, і він визнає, що вона стала жертвою жорстокого поводження і несправедливих публічних атак.

Принц Ендрю пообіцяв продемонструвати своє каяття у зв’язках із покійним фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини.

У січні Букінгемський палац повідомив, що принц Ендрю склав із себе військові титули та королівські обов’язки з патронажу. Крім того, як повідомляла BBC, він перестане використовувати титул «Його королівської високості» на офіційних заходах.

Заява з’явилася на тлі цивільного процесу за участю принца Ендрю й Вірджинії Джуффре у США.

61-річний Ендрю заперечував звинувачення. Його адвокати намагалися зупинити цивільний процес у суді Нью-Йорка.

У 2019 році принц вже відмовився від виконання обов’язків члена королівської родини через цю справу.