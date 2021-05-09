Британського принца Майкла Кентського звинуватили в спробі продати доступ до Путіна

Двоюрідний брат британської королеви принц Майкл Кентський, можливо, заробляє гроші за рахунок неформальних контактів із Кремлем – йдеться в розслідуванні The Times і британської телекомпанії Channel4.

Журналісти вийшли на контакт із принцом, видавши себе за власників золотодобувної компанії з Південної Кореї. Вони запропонували Майклу Кентському використати свої зв’язки і титули для просування інтересів компанії.

Принц, як стверджується в розслідуванні, запросив 200 тисяч доларів за виступ на підтримку компанії, а один із його бізнес-партнерів лорд Рідінг під час переговорів пообіцяв «інвесторам», що принц Майкл зможе знайти підхід до оточення російського президента Володимира Путіна з метою відкрити доступ південнокорейської компанії на російський ринок.

За словами лорда, принц Майкл має особистий контакт із російським президентом. Він назвав Майкла Кентського «неофіційним послом Її величності в Росії» і сказав, що відносини принца з Путіним не постраждали в результаті зростання напруженості між Лондоном і Москвою.

«Ми б не хотіли, щоб весь світ дізнався, що він зустрічається з Путіним виключно з міркувань бізнесу», – сказав також діловий партнер принца.

Канцелярія Майкла Кентського в зв’язку з розслідуванням заявила, що принц понад 40 років займається бізнес-консалтингом, не отримуючи жодних коштів із держбюджету. «У принца Майкла немає ніяких особливих відносин з президентом Путіним», – сказано в повідомленні, де зазначено, що востаннє вони зустрічалися в 2003 році і відтоді принц Майкл ні з ним, ні з його співробітниками не контактував.

Заяви лорда Рідінга про те, що принц міг би «продати» свої контакти з Путіним, фактично названі брехнею. Сам лорд заявив, що йому не слід було обіцяти «південнокорейським інвесторам» того, що він не міг в реальності виконати, і вибачився.

У 2009 році Майкл Кентський отримав у Кремлі – з рук тодішнього президента Дмитра Медведєва – російський орден Дружби. Він також займається благодійною діяльністю в Росії, є почесним доктором Російської економічної академії і Санкт-Петербурзького гуманітарного університету профспілок. Відомо, що він їздив до Росії – з дозволу британського МЗС – і після отруєння Юлії і Сергія Скрипалів у 2018 році, після якого відносини Лондона і Москви різко погіршилися.