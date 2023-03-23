Британський принц Вільям подякував Польщі за допомогу Україні

Британський принц Вільям зустрівся з президентом Польщі у Варшаві в перебігу свого візиту до країни, щоб подякувати військовим та місцевим жителям за їхню підтримку України, передає агенція Reuters.

Перед зустріччю з президентом Анджеєм Дудою спадкоємець престолу поклав вінок до Могили Невідомого солдата.

Офіс польського президента повідомив у твітері, що Дуда говорив із принцом Вільямом про гуманітарну допомогу для України.

«Принц Уельський скористався можливістю, щоб подякувати президенту і польському народу, які так багато зробили для підтримки жителів України, які втекли сюди», – сказав представник принца.

Принц Вільям також відвідав фуд-хол у Варшаві, де він поспілкувався із групою біженців, що знайшли роботу чи продовжують навчання у Польщі.

Візит британського принца, про який заздалегідь не повідомлялося, відбувається під посиленою охороною. Він розпочався в середу у Жешуві, на південному сході Польщі, де принц Вільям зустрівся з міністром оборони країни Маріушем Блащаком і поговорив з військовослужбовцями польських сил оборони і британських військ, що базуються там.

Пізніше в середу він відвідав центр розміщення біженців у Варшаві, де проживають близько 300 українських жінок та дітей, які втекли від війни. У супроводі мера Варшави Рафаля Тшасковського принц Уельський поспілкувався з жителями центру і навіть взяв участь у грі в настільний теніс.