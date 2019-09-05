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05 Вересень 2019, Київ 21:06
Новини | Політика

Пристайко назвав нове число жертв війни на Донбасі

Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України

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На Донбасі за понад п’ять років збройного конфлікту загинули 14 тисяч людей. Таку статистику в своєму повідомленні оприлюднив 5 вересня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«5 років тому Росія підписала Мінський протокол. Відтоді ми втратили 14 000 наших людей. Росія не виконала жодного зі своїх зобов'язань. Ми докладаємо всіх зусиль з нашими партнерами, щоб домогтися реального прориву в мирному врегулюванні 24 години на добу 7 днів на тиждень», – повідомив очільник зовнішньополітичного відомства України в твіттері.

Пристайко першим серед офіційних осіб заявив про 14 тисяч жертв війни на Донбасі. Він також назвав їх «нашими людьми», хоча в повідомленнях міжнародних організацій про це зазвичай ідеться про всіх учасників збройного протистояння – не лише громадян України, а й громадян Росії та інших держав, що перебували в складі угруповань «ДНР» та «ЛНР», які контролюють окремі райони Донецької та Луганської областей.

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

/**/ /**/ /**/ П'ятий президент України Петро Порошенко (праворуч), президент Білорусі Олександр Лукашенко (в центрі), президент Росії Володимир Путін (ліворуч). Білорусь, Мінськ, кінець серпня 2014 року
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Наприкінці серпня – на початку вересня 2014 року за сприяння країн Заходу, у столиці Білорусі Мінську почалися консультації Тристоронньої контактної групи щодо спільних кроків, спрямованих на імплементацію мирного плану тодішнього президента України Петра Порошенка та ініціатив президента Росії Володимира Путіна.

Результатом цих політичних домовленостей стало підписання 5 вересня 2014 року Мінського протоколу, головним пунктом якого було «повне припинення вогню». У ніч з 6 на 7 вересня Організація з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) оприлюднила текст протоколу російською мовою.

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