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27 грудня 2019, Київ 17:15
Новини | Політика

Пристайко: Німеччина відхилила прохання України про військову допомогу

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що Німеччина відхилила прохання України про військову допомогу.

«Ми вдячні за фінансову допомогу Німеччини і політичну підтримку німецького уряду. Але, на жаль, наш запит про військову допомогу був відкинутий», – сказав він в інтерв’ю порталові RND німецької видавничої групи Madsack Mediengruppe, якій належить понад 50 регіональних видань у Німеччині.

Міністр не уточнив, коли був поданий цей запит.

«Сподіваюся, що Берлін перегляне таку стриману позицію і все-таки вирішить посилити оборонні можливості України», – наголосив міністр.

За його словами, нині йдеться про саме виживання України як держави.

«Німеччина і ЄС багато зробили для нас. Але цього не достатньо, щоб зупинити смерті людей. Ми оплакуємо 13 тисяч загиблих, а їх, на жаль, щодня стає більше», – сказав Пристайко.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, 2018 рік
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Від початку збройного конфлікту на сході України Німеччина надала Києву фінансову допомогу на майже 1,4 мільярда євро. У вересні поточного року інформаційна агенція dpa з посиланням на дані уряду ФРН повідомляла, що на співпрацю в галузі розвитку з 2014 року було виділено 544 мільйони євро, гуманітарна допомога склала 110 мільйонів євро, кредити – 500 мільйонів євро. Ще 25 мільйонів євро були витрачені на заходи щодо стабілізації ситуації, зокрема на Донбасі. За даними Організації економічного співробітництва і розвитку, Німеччина є третім за величиною донором України після Євросоюзу і США.

За даними офісу Верховного представника ЄС із закордонних справ, з 2014 року ЄС і європейські фінансові інститути мобілізували пакет грантів і позик Україні на суму понад 15 мільярдів євро (16,5 мільярда доларів США).

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