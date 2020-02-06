Пристайко: розмови з президентом Зеленським про мою відставку не було

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заперечує інформацію про наміри щодо своєї відставки у рамках переформатування уряду. Про це він заявив на пресконференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Моя домовленість із президентом Зеленським була з самого початку, що ми працюємо доти, доки я можу бути корисним. Тут немає ніяких проблем, якщо хтось звільняє (міністра МЗС – ред.), то це має бути президент Зеленський. А розмови про те, що хтось десь щось хоче поміняти, я вважаю, на сьогоднішній день не мають ніяких під собою (підстав – ред.). Щонайменше, я з президентом Зеленським про це не говорив», – сказав Пристайко.

Раніше видання «Українська правда», посилаючись на свої джерела, повідомило про наміри знову роз’єднати раніше об’єднані міністерства культури, молоді і спорту та енергетики і захисту довкілля, а також замінити міністрів закордонних справ, оборони та соціальної політики.

Вадим Пристайко став міністром закордонних справ України 29 серпня 2019 року.