Пристайко у Празі розповів про новий обмін утримуваними особами з Росією і нафту для Білорусі

Україна готує новий обмін утримуваними особами з Росією і може почати поставляти нафту в Білорусь, заявив у Празі міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає телеканал «Настоящее время».

«Ми зараз готуємо черговий обмін. Ми все ще віримо у можливість найближчим часом завершити обмін «всіх на всіх». А це буде дуже великий і масовий обмін, в якому, ми сподіваємося, знайдеться місце в переважній більшості кримським татарам», – сказав Пристайко.

29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними між Україною і російськими гібридними силами. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець: 76 із них повернулися на підконтрольну українському уряду територію, ще п’ятеро вирішили залишитися на території, що контролюється російськими гібридними силами. Із 76 звільнених: 12 – тепер уже ексвійськовополонені, 64 – цивільні. Звільнених обміняли на 124 особи.

Голова українського МЗС також заявив, що Київ готовий допомогти Білорусі з поставками нафти. Це сталося після того, як на початку січня Росія тимчасово призупинила прокачування нафти на білоруські НПЗ через те, що країни не змогли домовитися про ціну.

«Це таке глобальне, серйозне питання – домовлялися ми з Помпео (держсекретарем США – ред.) про використання трубопроводів, щоб забезпечити поставки нафти в Білорусь. Я вам скажу, що ця ідея не тільки обговорюється з Білоруссю, ми будемо також обговорювати з моїм другом, міністром закордонних справ Чехії. Ми готові сприяти поставкам нафти, яка надходить з інших частин світу. Ми не повинні зараз говорити про всі деталі, але одна з наших головних ідей – це створення дійсно незалежного енергетичного ринку, і нафтового, і газового, отримання з альтернативних джерел нафти і газу. І ми над цим активно працюємо, включно, за сприяння США», – сказав Пристайко.

Вадим Пристайко прибув до Чехії з офіційним візитом на українсько-чеський форум. В рамках заходу Пристайко зустрівся з прем’єр-міністром і головою МЗС Чехії. Політики обговорили співпрацю між країнами, а також досвід Чехії в євроінтеграції і реформах.