США визначилися з кандидатурою посла в Україні, нас він влаштовує – МЗС

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що під час візиту до Києва державного секретаря США Майка Помпео обговорювалося і питання щодо керівника американської дипломатичної місії.

«Ми вже знаємо конкретно людину, яка буде запропонована. Нас, в принципі, влаштовує цей кандидат. Я сподіваюся якомога швидше почати роботу з новим послом Сполучених Штатів в Україні», – сказав Пристайко.

Імені він журналістам не назвав. За словами міністра, в американській системі призначення посла президентом має пройти через затвердження Сенату, верхньої палати Конгресу.

Посада посла США в Україні залишається вакантною від травня 2019 року, коли Вашингтон відкликав Марі Йованович. У червні було призначено тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільяма Тейлора, але той пішов із посади 31 грудня.

2 січня 2020 року посольство США в Україні повідомило про призначення новою тимчасовою повіреною Крістіни Квін, яка до цього займала пост заступниці голови місії.