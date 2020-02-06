ЗМІ: відкликання Йованович із Києва вимагали християнські групи – через підтримку нею ЛГБТ

Звільнення Марі Йованович із посади посла США в Україні вимагали десятки християнських груп на чолі з американським пастором Дейлом Армстронґом, пише видання BuzzFeed. Причиною невдоволення цих груп була відкрита підтримка ЛГБТ-активістів з боку самої Йованович та її підлеглих.

Консервативних християн обурила участь американських дипломатів у «Марші рівності». У червні 2018 року Йованович та понад 60 представників посольства США в Києві, включно з нинішнім заступником помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом взяли участь у традиційному публічному заході ЛГБТ-активістів. «Гадаю, важливо ставитися до всіх гідно і з повагою», – заявила тоді Йованович в ефірі «Громадського».

Після цього Армстронґ та представники ще 39 консервативних християнських груп надіслали до Держдепартаменту США листа, в якому вимагали «дати відповідну оцінку її (Йованович – ред.) діям, які відкрито дискредитують президента Трампа».

«Посол Марі Йованович порушила Віденську конвенцію про дипломатичні відносини 1961 року, ратифіковану США. Пункт 1 статті 41 конвенції зобов’язує всіх осіб, які користуються дипломатичними привілеями та імунітетами, не втручатися у внутрішні справи держави перебування. Ми вимагаємо від посольства США в Україні припинити пропагувати та підтримувати ЛГБТ-ідеологію в Україні, і, таким чином, ми наполягаємо на відкликанні нинішнього посла США в Україні Марі Йованови», – ішлося в листі.

За словами Армстронґа, лист був переданий держсекретарю Майку Помпео, який пообіцяв, що Йованович буде звільнена в 2019 році.

Марі Йованович, яку в травні 2019 року несподівано відкликали з посади посла США в Україні, раніше повідомляла конгресовому розслідуванню у справі імпічменту президента Дональда Трампа, що напередодні відкликання відчувала брак підтримки з боку Державного департаменту, а після того – загрозу з боку Трампа. Американський президент неодноразово критикував роботу звільненої ним Йованович.

Колишня посол США в Україні Марі Йованович, яка зіграла ключову роль в слуханнях у Палаті представників США щодо імпічменту президента Дональда Трампа в листопаді минулого року, звільнилася з Державного департаменту, повідомили американські ЗМІ 31 січня.

Згідно з повідомленнями, відкликана в травні минулого року з посади посла в Україні, після 33-річної дипломатичної служби Йованович викладала у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, отримуючи заробітну плату з Держдепартаменту.