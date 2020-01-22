Верховний суд відхилив касаційну скаргу НБУ до компанії Коломойського – регулятор

У Національному банку України повідомили, що судді Верховного суду 22 січня ухвалити рішення про відхилення касаційної скарги регулятора до компанії олігарха Ігоря Коломойського ТОВ «Гаджибей».

«До націоналізації «Приватбанку», ексвласники банку та пов’язані з ними компанії (зокрема ТОВ «Гаджибей») поручились перед Національним банком власними статками та майном, що заборгованість за кредитами рефінансування буде погашена. Сьогодні обсяг такої заборгованості складає 7,6 мільярда гривень. Національний банк задля погашення частини боргу, хотів стягнути заставне майне ТОВ «Гаджибей», а саме дві земельні ділянки у Одеській області», – заявили в НБУ.

Згідно з повідомленням, НБУ у 2018 році подав 148 позовів проти колишнього власника «Приватбанку» Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних із ним 32 компаній – майнових поручителів про стягнення коштів та заставного майна.

«Суд вирішив, що Національний банк задля погашення боргу може здійснювати стягнення застави з ТОВ «Гаджибей» лише у випадку неможливості списання коштів з банківських рахунків «Приватбанку». Таке рішення створює ризик, коли ексвласники «Приватбанку» зможуть уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань», – зазначили в НБУ.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.