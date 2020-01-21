Суд вирішив стягнути нерухомість компанії Коломойського на понад 100 млн гривень – НБУ

Господарський суд Львівської області 16 січня вирішив стягнути нерухомість компанії бізнесмена Ігоря Коломойського на понад 100 мільйонів гривень на користь Національного банку України, повідомила пресслужба НБУ.

За даними Нацбанку, компанія «Дніпрометалсервіс» у вересні 2014 року надала Національному банку в заставу нежитлове приміщення площею майже 20 тисяч квадратних метрів і вартістю більш ніж 100 мільйонів гривень в якості забезпечення кредиту рефінансування, що надавався «Приватбанку» до націоналізації.

Оскільки ПАТ «Дніпрометалсервіс» не виконало взятих на себе зобов’язань майнового поручителя ПриватБанку, Національний банк у травні 2018 року подав до суду з метою стягнення заставного майна.

У НБУ зазначають, що загалом суди ухвалили 24 рішення на користь Національного банку про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями «Приватбанку» на загальну суму 1,36 мільярда гривень. 18 рішень набрали законної сили, за якими виконавчі документи були надіслані до органів Державної виконавчої служби для примусового виконання.

У 2018 році Національний банк подав 148 позовів проти колишнього власника «Приватбанку» Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних із ним 32 компаній – майнових поручителів.

Мета позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк надав «Приватбанку» упродовж 2008–2015 років. Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.