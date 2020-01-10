«Приватбанк» оскаржує рішення про стягнення з нього майже 22 млн грн на користь заводу Коломойського

«Приватбанк» оскаржує рішення суду, який вирішив стягнути з нього 21,8 мільйона гривень на користь Нікопольського заводу феросплавів. Про це Радіо Свобода повідомив речник Приватбанку Олег Серга.

За його словами, апеляція подана до Київського апеляційного господарського суду, дата розгляду поки що не відома.

Раніше, 17 грудня 2019 року, Господарський суд Києва частково задовольнив позов Нікопольського заводу феросплавів до «Приватбанку» про стягнення з банку 21,8 млн грн боргу за кредитом рефінансування.

Як зазначив Олег Серга, рішення суду не вплинуло на пікети працівників заводу в Дніпрі – вони тривають.

«Це спроба дестабілізації роботи банку і вона не пов’язана з конкретними взаємовідносинами між банком і підприємством», – сказав Олег Серга.

З вересня робітники Нікопольського заводу феросплавів пікетують головний офіс «Приватбанку» в Дніпрі, а також кілька відділень банку в місті, вимагаючи «погашення боргу перед підприємством». За спостереженнями кореспондента Радіо Свобода, працівників на акції звозять централізовано, автобусами.

Днями, вже після рішення суду, вони почали пікетувати ще одне відділення в Дніпрі – на вулиці Ярослава Мудрого.

Свого часу «Приватбанк», який тоді перебував у руках приватних власників, зокрема українського бізнесмена Ігоря Коломойського, взяв кредит у Нацбанку, за яким деякі підприємства, у тому числі й Нікопольський завод феросплавів, виступили гарантами. НЗФ, зокрема, дав під заставу своє майно – залізничний транспорт. Коли 2016 року «Приватбанк» не повернув кредит, Нацбанк звернувся до суду, щоб накласти арешт на майно заводу. Після судової тяганини підприємство в серпні 2019 року було змушене укласти мирову угоду й сплати Нацбанку 22 мільйони гривень, а тепер вимагають від «Приватбанку» повернути йому ці кошти.