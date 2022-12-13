На окупованих територіях призивають осіб із позначкою «бронь» у військових квитках – Генштаб

Через втрати, яких армія РФ зазнає, воюючи проти України, у військо примусово почали забирати осіб із позначкою «бронь» у військових квитках, зокрема з окупованих територій, повідомляє ввечері вівторка Генштаб Збройних сил України.

«З метою поповнення втрат та доукомплектування підрозділів першого армійського корпусу окупаційних військ на території Донецької області активізувалися заходи примусової мобілізації. Відтак, у місті Горлівка призову підлягають особи чоловічої статі, зокрема і з позначкою «бронь» у військових квитках», – йдеться в повідомленні.

Генштаб зазначає, що російські війська продовжують втрачати у живій силі і техніці.

«В результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 – пораненими. Підтверджено ураження противника силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Так, крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії України вразили 2 райони зосередження особового складу російських військ.

Коментарів російської сторони про втрати в умовах війни отримати неможливо.

Триває двісті дев’яносто третя доба російського широкомасштабного вторгнення.