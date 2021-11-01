Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

Речниця Білого дому повідомила про позитивний тест на COVID-19

Джен Псакі вакцинована від COVID-19 і каже, що має легкі симптоми

Речниця Білого дому Джен Псакі повідомила, що отримала позитивний результат тесту на COVID-19, попри вакцинацію.

Псакі написала про це у твітері 31 жовтня, додавши, що має легкі симптоми хвороби.

За словами речниці, з 26 жовтня у неї не було тісного особистого контакту з президентом Джо Байденом або високопоставленими співробітниками Білого дому. Псакі почала самоізоляцію 27 жовтня після того, як позитивний тест на COVID-19 отримав один із членів її родини.

За даними Білого дому, Байдена, який цього тижня перебуває в поїздці до Риму і Глазго, востаннє тестували 30 жовтня, і результат був негативним.

Раніше Псакі повідомила, що 78-річний президент США часто проходить тести і отримав три дози вакцини від COVID-19 Pfizer/BioNTech, зокрема бустерну дозу 27 вересня.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG