Речниця Білого дому повідомила про позитивний тест на COVID-19

Речниця Білого дому Джен Псакі повідомила, що отримала позитивний результат тесту на COVID-19, попри вакцинацію.

Псакі написала про це у твітері 31 жовтня, додавши, що має легкі симптоми хвороби.

За словами речниці, з 26 жовтня у неї не було тісного особистого контакту з президентом Джо Байденом або високопоставленими співробітниками Білого дому. Псакі почала самоізоляцію 27 жовтня після того, як позитивний тест на COVID-19 отримав один із членів її родини.

За даними Білого дому, Байдена, який цього тижня перебуває в поїздці до Риму і Глазго, востаннє тестували 30 жовтня, і результат був негативним.

Раніше Псакі повідомила, що 78-річний президент США часто проходить тести і отримав три дози вакцини від COVID-19 Pfizer/BioNTech, зокрема бустерну дозу 27 вересня.