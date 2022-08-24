США попередили, що Росія може влаштувати фіктивні референдуми на окупованих територіях до кінця тижня – ЗМІ

Росія до кінця цього тижня може оголосити про проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України, передає американський телеканал CNN з посиланням на радника Білого дому із національної безпеки США Джона Кірбі.

«Сполучені Штати та міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися легітимними», – сказав Кірбі.

За наявною інформацією, США очікують, що Москва маніпулюватиме результатами виборів і оголосить про те, що мешканці окупованих російською армією територій захочуть увійти до складу Росії. Явка на ймовірному голосуванні, за словами Кірбі, буде вкрай низькою.

З кінця лютого Росія майже повністю окупувала Луганську область, а також значні частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Окупаційна влада, встановлена на цих територіях, неодноразово заявляла про підготовку референдумів про приєднання до Росії. За планами, вони мають відбутися у вересні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що це остаточно відріже шлях до можливості переговорного процесу.