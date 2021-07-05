Україна закачала мільярд кубометрів газу у ПСГ

За два місяці сезону закачування українські підземні сховища газу поповнені на майже один мільярд кубометрів газу, повідомила пресслужба компанії «Укртрансгаз».

«Темпи закачування у червні дещо зросли порівняно з попереднім місяцем та сягнули 0,57 млрд куб. м. Станом на 1 липня рівень наповнення українських підземних газосховищ перетнув позначку у 16 млрд кубометрів газу», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укртрансгазу», станом на початок липня запас природного газу в українських ПСГ на 18,4% менше минулорічних показників.

Повідомляється, що протягом червня до підземних газосховищ України надійшло 0,57 мільярдів кубометрів природного газу, що утричі менше порівняно з червнем 2020 року.

«За попередніми оцінками, до опалювального сезону ми підійдемо із запасами газу у ПСГ на рівні 19-20 млрд кубометрів. Цього вистачить, щоб комфортно пройти опалювальний сезон в Україні і при цьому продовжити співпрацю з нашими іноземними замовниками», ‒ заявив тимчасовий виконувач обов’язків гендиректора «Укртрансгазу» Сергій Перелома.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд уже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону.