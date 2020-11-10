На «бюджет» до ПТУ вступили понад 106 тисяч осіб – МОН

Цьогоріч для навчання бюджетним коштом за регіональним або державним замовленням до закладів професійно-технічної освіти вступили 106 тисяч 402 осіб, повідомив заступник міністра освіти і науки Ігор Грабарук.

«У 2020 році для безоплатного навчання за регіональним або державним замовленням було виділено 117 861 місце, з них 105 741 місце регіонального замовлення та 12 102 місця державного замовлення. Відповідно у 2020 році до закладів професійно-технічної освіти прийнято 106 402 випускники, з них за регіональним замовленням 95 930 осіб, за держзамовленням – 10 472 абітурієнти», – повідомив Грабарук.

За його словами, регіональне замовлення виконали на 91%, а держзамовлення – на 86%.

У Міносвіти зазначили, що лідером з виконання регіонального замовлення щодо абітурієнтів профтехнічних закладів є Одещина – на 100%, далі йдуть Запорізька – 98% і Харківська область – 97%. Щодо лідерів з виконання держзамовлення, то ними стали Дніпропетровська, Харківська та Запорізька області.