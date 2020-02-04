Вийшов трейлер драми про українську паралімпійську чемпіонку

Вийшов офіційний трейлер української спортивної драми «Плюс» про паралімпійську чемпіонку Оксану Ботурчук.

«Юна українська легкоатлетка живе в маленькому містечку та має велику мрію — потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар’єра тільки починається, та вона демонструє хороші результати. Але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, але й на нормальне життя. Проте вона не збирається здаватися та прагне довести: на шляху до справжньої мрії не існує перешкод», – мовиться в описі картини.

Оксана Ботурчук – заслужений майстер спорту України, паралімпійська чемпіонка 2008 року, п’ятиразовий срібний та бронзовий призер ігор 2012 та 2016 років.

Фільм вийде на екрани 19 березня 2020 року.